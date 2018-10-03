Пенсионер в Ивацевичах погиб при распиловке дров

3 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичах 81-летний пенсионер получил смертельную травму при распиловке дров, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Несчастный случай произошел 2 октября после обеда. Местный житель 1937 года рождения решил распилить дрова. В какой-то момент дисковая пила выскользнула из его рук и повредила бедренную артерию. Спустя время мужчину нашла жена, но помочь ему уже было нельзя - травма оказалась смертельной.
Ивацевичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку, выясняются обстоятельства происшествия.-0-
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