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Пенсионер в Ивацевичах погиб при распиловке дров

Происшествия 03.10.2018 | 10:19
Фото из архива
Фото из архива

3 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичах 81-летний пенсионер получил смертельную травму при распиловке дров, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Несчастный случай произошел 2 октября после обеда. Местный житель 1937 года рождения решил распилить дрова. В какой-то момент дисковая пила выскользнула из его рук и повредила бедренную артерию. Спустя время мужчину нашла жена, но помочь ему уже было нельзя - травма оказалась смертельной.

Ивацевичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку, выясняются обстоятельства происшествия.-0-

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Теги
Ивацевичи, МВД, смерть
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