Пенсионер в Молодечненском районе выращивал коноплю в парнике с помидорами

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер выращивал коноплю в парнике с помидорами. Как сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек, сотрудники наркоконтроля Молодечненского РОВД выявили факт незаконного посева наркосодержащего растения рода "каннабис" в деревне Рябиновая.

По имеющейся информации, на дачном участке 72-летний пенсионер обустроил мини-плантацию марихуаны: растения были высажены в парнике среди помидоров.

По словам начальника отдела наркоконтроля и противодействия торговли людьми Молодечненского РОВД Дмитрия Сухотского, при осмотре дома оперативники обнаружили и изъяли приспособление для курения, жестяные баночки с хранившимся зельем, а также наполненную высушенной "травой" посуду. Всего обнаружено и изъято более 1 кг марихуаны и 5 кустов конопли.

Задержанный пояснил, что выращивал коноплю исключительно для себя, поскольку пристрастился к курению марихуаны еще в молодости.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров), санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

Незаконное выращивание запрещенных растений влечет за собой уголовную ответственность, избежать которую можно лишь в случае добровольной сдачи наркотика. О фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на территории Минской области сотрудники управления наркоконтроля и противодействия торговле людьми Минского облисполкома просят сообщать по телефону 102. Анонимность гарантируется.-0-