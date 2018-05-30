Пьяного водителя польской фуры задержали на трассе М1

30 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ Жабинковского РОВД задержали на трассе М1 нетрезвого водителя фуры, сообщили БЕЛТА в Госавтоинспекции Брестской области.
На 41-м км дороги М1 Брест-Минск-граница России 29 мая примерно в 17.30 внимание инспекторов привлек автомобиль с полуприцепом на польской регистрации. Как выяснилось, житель Польши 1969 года рождения сел за руль большегруза в состоянии опьянения.
Мужчина был задержан. В отношении него составлен административный протокол по ч.1 ст.18.16 (вождение в состоянии опьянения) КоАП.
Проводится проверка.-0-
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