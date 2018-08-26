Под Барановичами опрокинулась легковушка, пострадала 5-летняя девочка

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП под Барановичами опрокинулась легковушка, в результате чего пострадала 5-летняя девочка, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 25 августа в 17.10 на автодороге М1/Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации. По предварительной информации, 37-летний житель Пинска, управляя автомобилем "Форд С-МАХ", ехал от Минска к Бресту. Во время движения он почувствовал, что заднюю часть автомобиля начинает тянуть влево, попытался стабилизироваться на проезжей части, однако не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В автомобиле на переднем пассажирском сиденье находилась 37-летняя супруга водителя, на заднем пассажирском сиденье - его 9-летняя и 5-летняя дочери. Обе девочки перевозились в детских удерживающих устройствах. Младшая дочь водителя получила травмы в виде закрытого перелома локтевого отростка правой локтевой кости без смещения и была госпитализирована в УЗ "Барановичская городская больница". Водитель и остальные пассажиры не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка.-0-