Под Гомелем мужчина при строительстве гаража обнаружил авиабомбу времен войны

12 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Костюковки Гомельского района при строительстве гаража обнаружил авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Инцидент произошел 10 октября. Мужчина копал яму, на глубине 1 м лопата ударила по железу. "Вначале сельчанин подумал, что это старая труба. Однако после обкапывания, когда появились нос и остатки оперения, он понял, что дальше копать опасно, и обратился в милицию", - пояснил Виталий Пристромов.

На место происшествия прибыла саперно-пиротехническая группа в/ч 5525. Как выяснилось, опасной находкой была советская авиабомба ФАБ-100. "Боеприпас был с взрывателем, и в данном случае работа экскаватора могла бы привести к взрыву. А ведь рядом находятся жилые дома", - прокомментировал официальный представитель УВД.

Авиабомбу извлекли, доставили на специальный полигон и уничтожили.-0-