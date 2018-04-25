Под крышей старого здания в Гродно нашли завернутые в газету 1944 года ружье и пистолет

25 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под крышей старого здания в Гродно нашли завернутые в газету "Правда" 1944 года ружье и пистолет. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Опасную находку обнаружили работники строительной организации при демонтаже кровли в доме 1930 года постройки по улице 1 Мая. Это был сверток, завернутый в газету "Правда" за октябрь 1944 года. В нем находилось разобранное охотничье ружье и малокалиберный пистолет "Монте-Кристо". Также в свертке нашли более 100 патронов различного калибра.

Находка отправлена на экспертизу в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области. Проводится проверка.-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома