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Под Минском рабочего насмерть зажало крышкой мусоровоза

Происшествия 20.08.2018 | 14:18
Фото УСК по Минской области
Фото УСК по Минской области

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования рабочего филиала КУП "Минскоблдорстрой", сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Несчастный случай произошел 17 августа у остановки в д.Стайки. "При загрузке отходов в контейнер мусоровоза МАЗ закрывающейся частью его задней крышки придавило рабочего организации. От полученных тяжких телесных повреждений 47-летний мужчина скончался, - проинформировала Татьяна Белоног. - Назначены экспертизы для установления причины смерти, технических неисправностей машины".

Следователи изучают вопросы, касающиеся соблюдения правил охраны труда и техники безопасности во время выполнения трудовых обязанностей. Опрашиваются работники, должностные лица организации, устанавливаются свидетели и очевидцы. К материалам следствия будут приобщены результаты проверки Департамента государственной инспекции труда, заключения исследований, которые проводятся специалистами управления ГКСЭ по Минской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следствие обращается с просьбой к гражданам, располагающим значимой информацией о происшествии, сообщить об этом в Минский РОСК по адресу: г.Минск, ул. Скрыганова, 4, или по телефону 8 (017) 302-53-89.-0-

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Теги
Минск, Минская область, несчастный случай на производстве, Следственный комитет, смерть, экспертиза
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