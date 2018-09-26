Под Щучином легковушка переехала пенсионерку

26 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Щучином легковушка переехала лежащую на дороге нетрезвую женщину, которая от полученных травм погибла. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Происшествие случилось на одной из улиц с грунтовым покрытием в деревне Большие Лебедские Щучинского района. Автомобили там, по информации ГАИ, ездят редко.

Водитель "Фольксвагена" возвращался от знакомого. Он наклонился, чтобы поднять с пола машины упавшие сигареты. В этот момент услышал скрежет под днищем машины. "Автомобиль наехал на лежащую на проезжей части женщину с велосипедом. Пенсионерка до этого гостила у родственницы", - отметили в ГАИ. Женщина скончалась на месте происшествия.

В ГАИ отмечают, что с начала года зафиксировано 78 наездов на пешеходов и велосипедистов. В этих авариях погибли 14 человек. Осенью, в связи с тем, что световой день сокращается, вероятность таких происшествий возрастает. В связи с этим с 28 сентября по 5 октября будет проходить республиканская профилактическая акция "Стань заметней!". Она начнется с единого дня безопасности дорожного движения под девизом "Не будь невидимкой - засветись в темноте!".-0-