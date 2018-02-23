Подросток из Слонима приговорен к 12 годам лишения свободы за убийство дедушки и его жены

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подросток из Слонима приговорен к 12 годам лишения свободы в воспитательной колонии за убийство дедушки - известного скульптора и его жены, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном суде.

Подросток признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве), совершенном с особой жестокостью.

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