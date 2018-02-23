Подросток из Слонима приговорен к 12 годам лишения свободы за убийство дедушки и его жены

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подросток из Слонима приговорен к 12 годам лишения свободы в воспитательной колонии за убийство дедушки - известного скульптора и его жены, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном суде.
Подросток признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве), совершенном с особой жестокостью.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4086 BYN
|2.406 BYN
|2.412 BYN
|USD
|1.9593 BYN
|1.954 BYN
|1.9594 BYN
|RUB
|3.4625 BYN
|3.455 BYN
|3.463 BYN