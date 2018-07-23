23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попавшим в ДТП в Украине белорусам предоставили подменный автобус, они продолжают поездку, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель компании Ecolines в Беларуси Павел Куценко.
"В течение 2,5 часа мы предоставили подменный автобус из Киева. Сейчас пассажиры следуют по маршруту, они будут доставлены в Одессу", - сказал Павел Куценко.
Международный рейс Минск- Бобруйск - Мозырь - Киев - Одесса выполнял белорусский перевозчик. Автобус съехал в кювет. Причина произошедшего устанавливается. Компания проводит по этому поводу служебное расследование. Все пассажиры, а это 47 человек, в том числе 20 детей и три члена экипажа осмотрены медиками. Травм нет, жалоб на самочувствие тоже. На место происшествия также были вызваны украинские спасатели.-0-
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