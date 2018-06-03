Пожар в минской многоэтажке: эвакуированы 12 человек

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 2 июня произошел пожар на верхнем этаже дома по ул. Корженевского, спасатели эвакуировали 12 жильцов, сообщили БЕЛТА в МЧС.
К прибытию пожарных из окна кухни двухкомнатной квартиры уже вырывалось пламя, доступ к очагу пожара затрудняла высота - 11-й этаж. Горело имущество, стены.
Спасатели эвакуировали с горящего и вышерасположенного этажей 12 человек. Обошлось без пострадавших.
Причины пожара выясняются.-0-
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