Пожар в минской многоэтажке: эвакуированы 12 человек

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 2 июня произошел пожар на верхнем этаже дома по ул. Корженевского, спасатели эвакуировали 12 жильцов, сообщили БЕЛТА в МЧС.

К прибытию пожарных из окна кухни двухкомнатной квартиры уже вырывалось пламя, доступ к очагу пожара затрудняла высота - 11-й этаж. Горело имущество, стены.

Спасатели эвакуировали с горящего и вышерасположенного этажей 12 человек. Обошлось без пострадавших.

Причины пожара выясняются.-0-