Пожар в миорском ФОКе локализован

1 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Пожар в физкультурно-оздоровительном комплексе в Миорах локализован, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило сегодня в 9.28. По прибытии пожарных расчетов к месту происшествия наблюдалось сильное задымление, поэтому в первую очередь упор был сделан на эвакуацию людей. Одноэтажное здание было обследовано. Персонал ФОКа - восемь человек - покинули здание до прибытия пожарных самостоятельно. Пострадавших нет.

На ликвидации пожара были задействованы около 30 спасателей и восемь единиц пожарной аварийно-спасательной техники. По предварительным данным, возгорание произошло в районе деревянной обрешетки кровли, покрытой металлочерепицей. Из-за этого было затруднена работа спасателей. Пожар полностью ликвидирован в 12.06.

Причина возгорания устанавливается.-0-