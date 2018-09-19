Более 9 кг конопли и оборудование для ее выращивания изъято у минчанина

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители изъяли у минчанина более 9 кг конопли и оборудование для ее выращивания, сообщили БЕЛТА в МВД.
В своей квартире неработающий мужчина 1984 года рождения оборудовал помещение, специально приспособленное для выращивания конопли. "Изъято оборудование, 9,3 кг невысушенной и 357 г высушенной марихуаны. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328 УК", - проинформировали в МВД.
Сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Московского РУВД вместе с ОМОН задержали минчанина у него дома.-0-
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