Житель Лунинца выращивал коноплю в частном доме и подвале многоэтажки

4 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Лунинца оборудовал лаборатории для выращивания конопли в частном доме и подвале многоэтажки, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
В поле зрения правоохранителей попал неработающий лунинчанин 1987 года рождения. Осматривая его гараж, сотрудники милиции нашли 0,15 г марихуаны. Были проведены дополнительные обыски. В доме в агрогородке Лунин и в одном из отсеков подвала многоэтажного дома в Лунинце правоохранители обнаружили помещения для выращивания конопли. Мужчина обшил деревянные конструкции фольгой, установил там светильники, таймеры для включения света, вентиляцию. Оборудование и горшки с коноплей изъяты.
Фигурант задержан. В отношении него Лунинецкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотиков) УК.-0-
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