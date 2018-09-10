Предприятия Витебской области оштрафованы на Br800 тыс. за несвоевременную плату за сбор отходов

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Витебской области выявил факты несвоевременной платы за сбор отходов товаров и упаковки, сообщили БЕЛТА в КГК.

Анализ своевременности внесения платы за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и упаковки на счет оператора вторичных ресурсов проводился в Витебске, Докшицком и Шумилинском районах. Выявлено шесть нарушений законодательства об обращении с отходами. Юридические лица привлечены к административной ответственности, сумма штрафа превысила Br800 тыс.

В КГК пояснили, что указ №313 от 11 июля 2012 года определяет обязанность предприятий собирать, обезвреживать и (или) использовать отходы товаров и упаковок. Субъекты хозяйствования могут организовать собственную систему сбора либо заключить договор с оператором вторичных ресурсов. За невыполнение требований предусмотрен штраф в двукратном размере платы за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки (ч.1 ст.15.63 КоАП).-0-