Предпринимателя с 1,2 тыс. л контрафактного спирта задержали под Слуцком

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель из Слуцка ввез из России для перепродажи 1,2 тыс. л спирта, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Спирт мужчина вез в специальном тайнике. За фальшпанелью в своем грузовике он спрятал 120 десятилитровых канистр. "Информация о том, что 32-летний предприниматель помимо грузоперевозок занимается еще и торговлей спиртом поступила примерно два месяца назад. При этом мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение, - рассказал начальник УБЭП УВД Владимир Емельянов. - Взять его на факте продажи было практически невозможно, так как он продавал спирт узкому кругу лиц, с которыми был хорошо знаком и в чьей лояльности не сомневался. Поэтому задерживали правонарушителя именно в момент перевозки".

Предприниматель был задержан сотрудниками ОБЭП и ОГАИ Слуцкого РОВД на подъезде к городу. Спирт изъят, направлен на экспертизу, по ее результатам будет решаться вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности по ст. 12.23 КоАП (нарушение порядка оборота алкогольной продукции). Ее санкция предусматривает штраф до 300 базовых величин (сейчас 1 БВ - Br24,5).-0-

Фото УВД Миноблисполкома