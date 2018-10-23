Председатель Жодинского горисполкома подозревается в коррупции

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело в отношении председателя Жодинского горисполкома, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"Следственным комитетом по материалам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления коррупционной направленности в отношении председателя Жодинского городского исполнительного комитета", - проинформировали в СК. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи.
Расследование дела поручено главному управлению по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета. "Сейчас решается вопрос о применении к должностному лицу меры пресечения. Следователи и сотрудники ГУБОПиК устанавливают обстоятельства совершенного преступления", - рассказали в СК.-0-
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