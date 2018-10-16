Суд смягчил наказание бизнесмену Александру Кныровичу

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд смягчил наказание бизнесмену, директору и соучредителю ООО "СарматТермо-Инжиниринг" Александру Кныровичу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.

Минский городской суд рассмотрел сегодня апелляцию по делу бизнесмена и его коллег. В итоге приговор изменен, наказание для Кныровича снижено с 6 до 5 лет лишения свободы.

Ранее судом Фрунзенского района бизнесмену был вынесен приговор за дачу взятки в крупном размере, а также уклонение от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы.

Вместе с ним обвиняемыми по делу проходили несколько сотрудников ООО "СарматТермо-Инжиниринг". В частности, они признаны виновными в пособничестве в уклонении уплаты сумм налогов. Двое из них приговорены к четырем, третий - к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Как сообщали ранее в КГБ, с 2014 года представители ООО "СарматТермо-Инжиниринг" путем сговора и подкупа руководителей и должностных лиц предприятий ЖКХ и организаций энергетики обеспечивали проведение заказных биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции - предварительно термоизолированных труб (ПИ-трубы). Изначально стороны в частном порядке договаривались по условиям сделки (объем, цена, откат). Затем покупатели из числа должностных лиц ЖКХ и энергетики сообщали представителям ООО сведения из спецификаций по ПИ-трубам, что позволяло фирме сформировать предложение в полном соответствии с заявкой на закупку, размещенной в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа". Оформление заказных торгов и их проведение через биржу осуществляли аттестованные брокеры, работавшие в интересах руководства ООО "СарматТермо-Инжиниринг". Они также получали незаконные вознаграждения - 2-3% цены сделок (должностные лица предприятий - до 7,5%).

В КГБ добавили, что суммы откатов закладывались фирмой в себестоимость продукции, завышенная цена которой впоследствии учитывалась при формировании коммунальных тарифов, то есть фактически прибыль коммерсантов и взятки должностных лиц оплачивались за счет населения.-0-