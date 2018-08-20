Прокуратура Гомельской области помогла работникам вернуть надбавки

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По требованию прокуратуры Гомельской области работникам выплатили незаконно удержанные Br28 950. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В частности, восстановлены права трудящихся одного из предприятий Лоевского района. Как сообщили в прокуратуре, приказом директора за март мастерам смен был снижен размер надбавки на 20%, операторам пульта управления, подсобным рабочим - на 20%, слесарям-ремонтникам и сторожам - на 10%. При этом наниматель не предупредил об этом работников письменно за семь календарных дней. Из-за нарушений прокурор опротестовал приказ - работникам выплачены незаконно удержанные надбавки.

В одном из учреждений Лельчицкого района по коллективному договору зарплаты выплачивали два раза в месяц в определенные календарные промежутки. После того, как прокурор опротестовал договор в этой части, в него внесли изменения - теперь в нем указаны конкретные числа месяца для оплаты труда.

Факты несвоевременной оплаты труда выявлены на предприятиях и учреждениях Гомеля, Буда-Кошелевского, Ветковского, Ельского, Калинковичского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Наровлянского, Речицкого, Светлогорского и Хойникского районов.

Прокуроры внесли руководителям предприятий области 65 актов надзора, 14 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 31 - к административной.-0-