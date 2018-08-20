Прокуратура Гомельской области помогла работникам вернуть надбавки

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По требованию прокуратуры Гомельской области работникам выплатили незаконно удержанные Br28 950. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.
В частности, восстановлены права трудящихся одного из предприятий Лоевского района. Как сообщили в прокуратуре, приказом директора за март мастерам смен был снижен размер надбавки на 20%, операторам пульта управления, подсобным рабочим - на 20%, слесарям-ремонтникам и сторожам - на 10%. При этом наниматель не предупредил об этом работников письменно за семь календарных дней. Из-за нарушений прокурор опротестовал приказ - работникам выплачены незаконно удержанные надбавки.
В одном из учреждений Лельчицкого района по коллективному договору зарплаты выплачивали два раза в месяц в определенные календарные промежутки. После того, как прокурор опротестовал договор в этой части, в него внесли изменения - теперь в нем указаны конкретные числа месяца для оплаты труда.
Факты несвоевременной оплаты труда выявлены на предприятиях и учреждениях Гомеля, Буда-Кошелевского, Ветковского, Ельского, Калинковичского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Наровлянского, Речицкого, Светлогорского и Хойникского районов.
Прокуроры внесли руководителям предприятий области 65 актов надзора, 14 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 31 - к административной.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3371 BYN
|2.331 BYN
|2.339 BYN
|USD
|2.048 BYN
|2.045 BYN
|2.049 BYN
|RUB
|3.0498 BYN
|3.04 BYN
|3.05 BYN