Пропавшая в Пинском районе 14-летняя школьница найдена

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пропавшая 14-летняя ученица одной из сельских школ Пинского района найдена живой и невредимой, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

О пропаже старшеклассницы Лыщенской средней школы сообщила ее 57-летняя бабушка, жительница деревни Заборовцы. Женщина рассказала правоохранителям, что девушка ушла из дома 22 октября. При себе у нее был мобильный телефон, но его владелица выключила.

"Вечером 26 октября участковый милиционер Пинского РОВД нашел школьницу живой и здоровой на хуторе вблизи деревни Лыще. Она пряталась. Девушку направили в социально-педагогический центр в Логишине", - отметил Сергей Дученко. Он добавил, что беглянку милиция разыскивала не впервые.-0-