Прораб в Орше получал зарплату за фиктивного работника

5 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Орше прораб получал зарплату за фиктивного работника, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Сотрудники ОБЭП Оршанского РОВД выяснили, что житель райцентра, будучи прорабом строительной бригады, фиктивно трудоустроил на должность рабочего предприятия своего знакомого. Мужчина обязанности в действительности не выполнял, а его заработную плату присваивал прораб. В результате аферы он похитил у организации более Br5 тыс.

Судом Оршанского района и Орши 62-летнего жителя райцентра приговорили к двум годам шести месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Мужчина также выплатит штраф в 80 базовых величин (1 БВ равна Br24,5).

Приговор вступил в законную силу.-0-