Работников крупного предприятия в Минске задержали за присвоение денег при командировке

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работников крупного государственного промышленного предприятия в Минске задержали за присвоение денег при командировке, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Факт присвоения денег выявили сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Партизанского РУВД Минска. "Заместитель главного инженера завода, инженер отдела главного механика, инженер отдела промышленной электроники и водитель приобрели подложные счета и чеки за проживание в гостиницах во время командировки в России с 2 по 5 октября 2017 года. После документы были представлены в бухгалтерию", - рассказали в ГУВД.

Партизанским РОСК Минска возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.211 УК (присвоение либо растрата). Сейчас оперативники проводят дальнейшее расследование по поиску и доказыванию иных фактов противоправной деятельности на предприятии.-0-