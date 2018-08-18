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Раненого милиционера перевели из ивацевичской больницы в госпиталь МВД

Происшествия 18.08.2018 | 17:52
Фото Pixabay
Фото Pixabay

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Раненного в Ивацевичском районе милиционера перевели в госпиталь МВД, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Ивацевичской центральной районной больницы Василий Юзефович.

"Сегодня утром состоялся консилиум врачей. Было дополнительно проведено УЗИ-обследование, функциональное обследование. Состояние пострадавшего тяжелое, но стабильное. Противопоказаний для перевода не было. По согласованию с начальником медслужбы системы МВД пациента в сопровождении реаниматолога перевезли в Минск. Сегодня в 13.00 он уже был в госпитале МВД", - рассказал Василий Юзефович.

Как сообщалось, у пострадавшего огнестрельное множественное ранение грудной клетки и поясничной области с повреждением внутренних органов и внутрибрюшным кровотечением. В операционной кровотечение было остановлено, раны ушиты.

Раненный в Ивацевичском районе милиционер пришел в сознаниеРаненный в Ивацевичском районе милиционер пришел в сознание
"Состояние пострадавшего тяжелое, обусловленное перенесенными ранениями, операциями. Он пришел в сознание. Все жизненные показатели отслеживаются, они стабильны. В этой ситуации это самое главное", - отметил главврач.

Сотрудники Ивацевичского РОВД 17 августа проводили рейд в деревне Бобровичи. По предварительной информации, около 12.00 при подходе к дому 57-летнего безработного местного жителя, у которого, по информации правоохранителей, могло быть незарегистрированное охотничье ружье, мужчина внезапно открыл огонь на поражение по милиционерам. В результате был убит участковый инспектор милиции 1976 года рождения, еще один, 1995 года рождения, ранен.

Сельчанин забаррикадировался в доме и угрожал продолжить стрельбу. В результате спецоперации, проведенной сотрудниками ОМОНа, мужчина был обезврежен и задержан.-0-

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Ивацевичи, милиция, стрельба
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