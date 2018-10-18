"Рено" под Ивье вылетело в кювет, водитель и пассажир в реанимации

18 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Для спасения зажатых в легковушке мужчин потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Авария произошла днем 17 октября. На автодороге Ивье-Лукашино у деревни Стриженята "Рено" вылетело в кювет. В разбитой машине заблокированными оказались водитель 1994 года рождения и пассажир 1977 года рождения. "На деблокировку потребовалось несколько минут. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента освободили пострадавших, после чего мужчины были госпитализированы в реанимационное отделение Ивьевской ЦРБ с травмами различной степени тяжести", - рассказали в Гродненском областном управлении МЧС.
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия.-0-
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