21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. "Рено" с пьяной компанией влетело в дерево в Островецком районе, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 19 мая возле деревни Михалишки Островецкого района. Компания молодых людей возвращалась из деревни Ольховка.

"Там они у знакомых пили водку. В какой-то момент на прямом участке дороги 24-летний водитель потерял управление и "Рено" врезалось в дерево", - отметили в ГАИ. В результате аварии пострадала непристегнутая девушка, ехавшая в качестве пассажирки. Ее госпитализировали.

В ГАИ отметили, что ни водитель, ни пассажиры по существу о происшествии ничего рассказать не смогли.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома