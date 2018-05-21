21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. "Рено" с пьяной компанией влетело в дерево в Островецком районе, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла утром 19 мая возле деревни Михалишки Островецкого района. Компания молодых людей возвращалась из деревни Ольховка.
"Там они у знакомых пили водку. В какой-то момент на прямом участке дороги 24-летний водитель потерял управление и "Рено" врезалось в дерево", - отметили в ГАИ. В результате аварии пострадала непристегнутая девушка, ехавшая в качестве пассажирки. Ее госпитализировали.
В ГАИ отметили, что ни водитель, ни пассажиры по существу о происшествии ничего рассказать не смогли.-0-
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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