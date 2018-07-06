Россиянин пытался провезти партию элементов декора для тюнинга авто

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин России пытался незаконно ввезти на территорию ЕАЭС коммерческую партию товара, сокрытую в тайнике автомобиля "Фиат Дукато", сообщили БЕЛТА в ГТК.
Нарушение было выявлено в пункте пропуска "Берестовица" Гродненской региональной таможни.
Для прохождения таможенного контроля водитель автомобиля выбрал зеленый коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товара, подлежащего декларированию. Однако по результатам осмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса в пустотелом пространстве, образованном полом и днищем автомобиля, обнаружен тайник с сокрытым товаром. При досмотре транспортного средства таможенники извлекли более 900 металлических декоративных элементов, используемых при тюнинге автомобилей.
"Фиат Дукато" 2012 года выпуска, а также сокрытый товар общей оценочной стоимостью более Br30 тыс. изъят до решения суда. Таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 и ч. 1 ст. 14.5 КоАП Беларуси. За перемещение товара с использованием тайника кодексом предусмотрена конфискация транспортного средства.-0-
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