Руководители профсоюза РЭП в 2011 году не заплатили более Br22 тыс. налогов

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители профсоюза РЭП только в 2011 году не заплатили более 22 тыс. налогов, сообщил журналистам начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Управление Следственного комитета по городу Минску предъявило окончательное обвинение председателю Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадию Федыничу, а также главному бухгалтеру данного объединения Игорю Комлику в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)", - сказал Сергей Кабакович.

Обвиняемые в нарушение законодательства открыли в одном из банковских учреждений Литвы счет, на который в 2011 году от нерезидентов Беларуси поступали денежные средства в иностранной валюте. В последующем эти деньги в долларах и евро снимались со счета Комликом и доставлялись членами профсоюза в Беларусь. После пересечения границы эти деньги возвращались Комлику и Федыничу. "Схема была достаточно простая: Комлик передавал денежные средства в основном в конвертах в тех суммах, которые не требовалось декларировать при пересечении государственной границы Беларуси", - добавил начальник отдела.

Финансовая милиция продолжает проверку полноты уплаты налогов профсоюзом РЭП "Сумма неуплаченных налогов составила Br22 тыс. с учетом деноминации. В настоящее время нами продолжается проведение проверки полноты и своевременности уплаты налогов профсоюзом в последующие годы", - сказал Валерий Щербун.

В 2011 году на указанный счет поступило более 140 тыс. евро. Факты поступления денег не отражались в финансовой отчетности общественного объединения и налоговой декларации организации. Согласно расчету, проведенному уполномоченным органом, Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля, сумма неуплаченных налогов профсоюзом РЭП превысила Br22 тыс. с учетом деноминации.

По словам Сергея Кабаковича, в материалах уголовного дела также имеются сведения, содержащие признаки противоправной деятельности Федынича и Комлика вплоть до 2017 года. По ним проводятся дополнительные проверочные мероприятия, в том числе с привлечением органов финансовых расследований для расчета сумм уклонения от уплаты налогов за этот период.

Кроме того, в ходе следствия получена информация о нецелевом расходовании денежных средств, поступивших от иностранных партнеров, а также о фальсификации документов для отчета перед ними. В качестве подтверждения фактов фальсификации документов начальник отдела продемонстрировал скан с печатью банковского учреждения, с которой при помощи фотошопа удалена подпись должностного лица банка. В дальнейшем этот оттиск печати использовался для фальсификации документов, подтверждающих расходование денег перед иностранными партнерами.

Обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано прокурору для направления в суд.

Примененная в настоящее мера пресечения в отношении Комлика и Федынича не связана с лишением свободы. "Однако она может быть изменена при наличии определенных обстоятельств, которые закреплены в уголовно-процессуальном законодательстве. К примеру, попытка скрыться от следствия, неявка по вызову следователя", - добавил Сергей Кабакович.-0-