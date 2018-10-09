Следователи выясняют обстоятельства смерти обнаруженного на мусорной площадке в Гродно младенца

9 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователями проводится проверка по факту обнаружения в областном центре тела новорожденного ребенка, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи с участием экспертов и сотрудников милиции произвели осмотр места происшествия. Для установления очевидцев опрашиваются жители соседних домов и иные граждане, располагающие значимой информацией.

"Назначено производство судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлено, родился ли ребенок живым, а также даны ответы на иные имеющие значение вопросы. По результатам экспертизы следователи решат вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметил Сергей Шершеневич.

Сообщение об обнаружении поступило 9 октября около 2 часов от местной жительницы. На место происшествия выбыли следственно-оперативные группы управления и Гродненского межрайонного отдела, работой которых руководил начальник УСК Олег Шандарович. Тело новорожденного обнаружено на улице Гая возле мусорного контейнера.-0-