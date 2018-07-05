5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели помогли заблудившимся супругам выйти из леса в Минском районе , сообщили БЕЛТА в МЧС.

За прошедшие сутки спасатели принимали участие в поисках троих заблудившихся в лесах. "Вечером 4 июля в МЧС позвонила пенсионерка. Женщина сказала, что они с мужем заблудились в лесу у д. Заболотье и не могут найти дорогу домой. Минчане приехали в лес за ягодами еще утром. Проведя 8 часов в лесу, они позвонили спасателям. Работникам МЧС на то, чтобы обнаружить потерявшихся людей, понадобилось около часа. Муж и жена вышли в правильном направлении, услышав звук автоцистерны", - рассказали в МЧС.

В этот же день около 23.00 от дежурного по РОВД поступило сообщение о пропавшем в лесу мужчине из д.Хвошно Городокского района Витебской области. Поиски ночью результата не принесли и возобновлены сегодня.

Спасатели напоминают, что, если вы собираетесь в лес за ягодами или грибами, то нужно быть подготовленными. С собой необходимо взять заряженный мобильный телефон, воду, нож, спички, необходимые лекарства. Вспомните правила ориентирования в лесу, изучите карту местности. Сообщите родным о предполагаемом маршруте и времени возвращения. Подробнее о правилах безопасности в лесу можно узнать в разделе "Будь готов!" на сайте МЧС.-0-