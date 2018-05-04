Студентка минского вуза подшофе повредила семь автомобилей ногтями

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студентка одного из минских вузов в состоянии алкогольного опьянения повредила семь автомобилей, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В оперативно-дежурную службу Московского РУВД Минска от граждан поступили сообщения, что по улице Чюрлениса повреждены лакокрасочные покрытия семи автомобилей, припаркованных во дворе дома.

Сотрудники уголовного розыска установили, что машины повредила девушка 1999 года рождения. Она рассказала оперативникам, что вечером возвращалась домой в состоянии алкогольного опьянения и проводила ногтями по автомобилям. Место происшествия осмотрели и специалисты Московского районного отдела Госкомитета судебных экспертиз, которые осмотрели авто и зафиксировали повреждения на них.

Девушка ранее к уголовной ответственности не привлекалась. В ГУВД отметили, что по результатам проверки действиям студентки будет дана правовая оценка.-0-