Суд приговорил экс-начальника Транспортной инспекции к 4,5 года лишения свободы за взятки

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска приговорил экс-начальника Транспортной инспекции Минтранса к 4,5 года лишения свободы за взятки, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Бывший начальник Транспортной инспекции Леонид Лемеш признан виновным по ч.1,2 ст.430 УК (получение взятки) и ч.1 ст.14 ч.2 ст.430 УК (покушение на повторное получение взятки). Он приговорен к 4,5 года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административных обязанностей на срок 5 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии усиленного режима.

Второй фигурант дела - начальник 4-го управления Департамента финансовых расследований КГК Николай Журавлев - признан виновным по ч.1 и 2 ст.209 УК (мошенничество), ч.5 ст.16 ч.1 ст.431 УК, ч.5, 6 ст.16 ч.2 ст.431 УК (подстрекательство к даче взятки). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 года в колонии усиленного режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 5 лет и лишением звания подполковника финансовой милиции.

Как сообщалось, начальник Транспортной инспекции Минтранса обвинялся в неоднократном получении взяток и покушении на их получение. По версии следствия, коррупционные преступления он совершал с июля 2015 года по 20 апреля 2017 года. Взятки за деятельность, связанную с распределением разрешений на проезд большегрузных транспортных средств по территории иностранных государств, брал, как правило, в своем служебном кабинете. В деле фигурируют суммы $50, $100, $200. Он также принимал коньяк, мужские духи и другие ценности.

Второй фигурант, Николай Журавлев, обвинялся в подстрекательстве, пособничестве в даче взятки и мошенничестве. Как следовало из обвинения, оглашенного гособвинителем, он подстрекал коммерческие структуры к даче взятки начальнику Транспортной инспекции.

Руководителя Транспортной инспекции задержали 20 апреля 2017 года. КГБ сообщал о пресечении коррупционной схемы, организованной должностными лицами Транспортной инспекции, в которую был вовлечен руководящий состав центральных и региональных подразделений, а также представители белорусских транспортных компаний.-0-