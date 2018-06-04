Суд в Гродно приговорил россиянина к 18 годам лишения свободы за перевозку гашиша

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Гродненского района приговорил гражданина Российской Федерации к 18 годам лишения свободы за перевозку через границу гашиша, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного суда.
Мужчина признан виновным в незаконном обороте наркотических средств и перемещении их через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Отбывать наказание обвиняемый будет в колонии усиленного режима. У него конфискуют имущество. С обвиняемого взыскан доход, полученный преступным путем, в размере более Br8,77 тыс. Применена спецконфискация в доход государства автомобиля "Лексус RX270".
Установлено, что мужчина, действуя в составе организованной преступной группы, с осени 2014 года не менее 15 раз в роли курьера ездил в страны Евросоюза для доставки оттуда психоактивных веществ. 1 октября 2017 года сотрудники Гродненской региональной таможни обнаружили в его автомобиле "Лексус" тайники с более чем 285 кг гашиша.-0-
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