Суд в Шарковщине вынес приговор мошеннице-гастролерше, которая выманивала деньги на похороны

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Шарковщинского района вынес приговор мошеннице-гастролерше, которая выманивала деньги якобы на похороны и ритуальные товары для умерших близких родственников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Витебского областного суда.
Преступления женщина совершала с 23 февраля по 19 марта в Витебской области. Криминальные гастроли прошли в Браславе, Глубоком, Поставах и Шарковщине. Фигурантка хотела завладеть деньгами девяти человек на общую сумму Br800, но некоторые отказали. В деле семь потерпевших, у которых она выманила деньги и имущество на общую сумму Br510.
Женщина признана судом виновной в покушении на завладение имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничестве). Ей назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 9 месяцев. Кроме того, применены принудительные меры безопасности и лечения от алкоголизма.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-
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