Светлогорский РОВД проводит проверку обстоятельств инцидента в детсаде №21

4 января, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Инспекция по делам несовершеннолетних Светлогорского РОВД проводит детальную проверку всех обстоятельств, которые послужили причиной инцидента, который произошел 3 января в детском саду №21 райцентра, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Как сообщалось, накануне вечером из детского сада ушли три мальчика 3-4 лет. Родители, которые пришли в дошкольное учреждение забирать детей, не смогли их найти. На поиски беглецов была поднята по тревоге вся милиции района - не только сотрудники ИДН, следственно-оперативной группы, уголовного розыска, но и личный состав РОВД. Спустя 40 минут в дизель-поезде, следующем до Жлобина, на подъезде к станции Мормаль были обнаружены трое мальчиков без сопровождения взрослых - ими оказались воспитанники детского сада №21.

Параллельно проходит разбирательство происшествия и по линии руководства структур образования. "Не исключено, что милиция, после того как будут сделаны соответствующие выводы, подготовит соответствующее представление в адрес управления образования. Наша общая цель - впредь не допустить подобных инцидентов", - сказал Виталий Пристромов.-0-