Тело разыскиваемого больше месяца брестчанина нашли в реке

29 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в реке Мухавец обнаружен труп 34-летнего мужчины, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

Тело мужчины днем 28 января заметили местные жители, рыбачившие вблизи Ледового дворца. На место происшествия выбывали оперативники. Предварительно установлено, что погибший является неработающим брестчанином, который с 26 декабря разыскивался как без вести пропавший. На его теле не обнаружено видимых признаков насильственной смерти.

Проводится проверка. Известно, что мужчина проживал совместно с матерью и отцом.-0-