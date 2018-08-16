Трехлетняя девочка из Беларуси утонула на курорте в Крыму

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На курорте в Крыму утонула трехлетняя девочка из Беларуси, которая находилась на отдыхе с семьей, сообщает крымский информационный ресурс KAFAnews.
Трагедия произошла 14 августа в поселке Приморском под Феодосией. Предварительно известно, что семья отдыхала на необорудованном пляже, родители на время отвлеклись, они были заняты установкой палатки.
Девочка ушла к морю, ее отсутствие отец и мать заметили спустя 10 минут. Они сразу вызвали спасателей, ребенка вытащили из воды. Однако прибывшие по вызову медики констатировали смерть.
Проводится расследование.-0-
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