Трехлетняя девочка из Беларуси утонула на курорте в Крыму

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На курорте в Крыму утонула трехлетняя девочка из Беларуси, которая находилась на отдыхе с семьей, сообщает крымский информационный ресурс KAFAnews.

Трагедия произошла 14 августа в поселке Приморском под Феодосией. Предварительно известно, что семья отдыхала на необорудованном пляже, родители на время отвлеклись, они были заняты установкой палатки.

Девочка ушла к морю, ее отсутствие отец и мать заметили спустя 10 минут. Они сразу вызвали спасателей, ребенка вытащили из воды. Однако прибывшие по вызову медики констатировали смерть.

Проводится расследование.-0-