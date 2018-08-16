В Минске вынесен приговор водителю, по вине которого в ДТП тяжело пострадал ребенок

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор в отношении 31-летнего минчанина, по вине которого в ДТП тяжело пострадал ребенок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.
Обвиняемый признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
Мужчина 25 февраля без водительского удостоверения в состоянии алкогольного опьянения двигался в направлении улицы Чайлытко в Минске со скоростью не менее 156,3 км/ч и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП пострадал малолетний ребенок, который находился в салоне второго авто. Ему были причинены тяжкие телесные повреждения, потребовалась госпитализация. После случившегося минчанин попытался скрыться, однако его задержали прохожие.-0-
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