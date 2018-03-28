Три сотрудницы ЖЭСа в Минске делили зарплату несуществующего работника

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три сотрудницы одного из столичных ЖЭСов делили между собой зарплату несуществующего работника, сообщила БЕЛТА официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская.

Женщины подозреваются в совершении хищения денежных средств группой лиц в крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями.

Установлено, что директор, инспектор по кадрам и мастер ЖЭСа с октября 2011 года по сентябрь 2013-го организовали подлог официальных документов и вносили туда заведомо ложные сведения. Они фиктивно трудоустроили работника на должность рабочего по комплексной уборке и содержанию домовладений, а банковскую карточку, на которую перечислялась зарплата, забрали себе. Каждый месяц мастер снимала оттуда денежные средства и делила на троих. Начисленная заработная плата несуществующего работника за два года составила более Br3,2 тыс.

В отношении женщин возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.-0-