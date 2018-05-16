16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троих минчан подозревают в мошенничестве с недвижимостью, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Управление СК по Минску по материалам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Задержаны трое минчан, которые подозреваются в завладении объектами недвижимости обманным путем. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 209 УК.

По версии следствия, злоумышленники в 2016-2017 годах подыскивали собственников квартир с задолженностями по оплате коммунальных услуг и входили к ним в доверие. "Далее предлагали продать их квартиры в столице и купить меньшее по площади жилье в Минске либо в Минской области. Мотивирующим к совершению сделок фактором выступали деньги, которые предполагалось получить в виде разницы в стоимости, - рассказали в СК. - Следующим шагом был поход с согласившимися в риелторские агентства, где заключались сделки по продаже помещений добросовестным покупателям. После урегулирования всех юридических формальностей люди оставались как без вырученных за продажу денег, так и обещанного взамен жилья". Только в некоторых случаях без доплаты предоставлялись малопригодные для проживания строения без удобств в деревнях либо комнаты в квартирах.

На данный момент потерпевшими признаны пятеро граждан. Получена информация о возможной причастности задержанных мужчин к иным аналогичным фактам противоправной деятельности. Проводится расследование.-0-