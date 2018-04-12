12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту драки школьников в Новополоцке, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Драка произошла в одной из школ города 23 марта до начала занятий. Один старшеклассник избил другого - подростки учатся в параллельных классах. "Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений. Потерпевший был доставлен с травмами в больницу, на данный момент выписан, но продолжает находиться на амбулаторном лечении. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Она покажет степень тяжести телесных повреждений у ребенка", - проинформировала Светлана Сахарова.-0-