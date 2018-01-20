20 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, напавшего на таксиста в Витебском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
Дело возбуждено по ч.2 ст.207 (разбой) УК Беларуси. Фигурант и его сожительница, находившаяся в момент нападения рядом, задержаны. С ними ведутся следственные действия.
В настоящее время следователи проводят дополнительный осмотр машины. Также изъяты вещественные доказательства.
Потерпевший водитель такси находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
Как сообщалось, нападение на таксиста было совершено вечером 19 января. По приезду в д. Верховье клиент, требуя выручку, достал нож и нанес водителю резанные раны шеи и предплечья. Таксисту удалось покинуть автомобиль. Нападавшего и его спутницу обнаружили и передали сотрудникам милиции коллеги пострадавшего мужчины.-0-
Фото предоставлено управлением ГКСЭ по Витебской области
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4206 BYN
|2.411 BYN
|2.424 BYN
|USD
|1.9775 BYN
|1.974 BYN
|1.98 BYN
|RUB
|3.4824 BYN
|3.465 BYN
|3.493 BYN