20 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, напавшего на таксиста в Витебском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Дело возбуждено по ч.2 ст.207 (разбой) УК Беларуси. Фигурант и его сожительница, находившаяся в момент нападения рядом, задержаны. С ними ведутся следственные действия.

В настоящее время следователи проводят дополнительный осмотр машины. Также изъяты вещественные доказательства.

Потерпевший водитель такси находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Как сообщалось, нападение на таксиста было совершено вечером 19 января. По приезду в д. Верховье клиент, требуя выручку, достал нож и нанес водителю резанные раны шеи и предплечья. Таксисту удалось покинуть автомобиль. Нападавшего и его спутницу обнаружили и передали сотрудникам милиции коллеги пострадавшего мужчины.-0-

Пассажир напал с ножом на таксиста в Витебском районе Поздно вечером 19 января водитель одной из служб такси областного центра, работающий всего второй день, взял возле железнодорожного вокзала двух пассажиров, которые направлялись в деревню Верховье под Витебском.

Фото предоставлено управлением ГКСЭ по Витебской области