9 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя мусоровоза, сбившего в Скиделе велосипедистку. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Авария произошла около 9.30 8 января на улице Ленина в Скиделе. Водитель мусоровоза "МАЗ" на пешеходном переходе совершил наезд на пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу велосипедистку. От полученных травм 55-летняя женщина скончалась на месте.

"Для выяснения обстоятельств случившегося следователи с участием экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области осмотрели место дорожно-транспортного происшествия, провели иные процессуальные действия. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская в отношении погибшей, транспортно-трасологическая для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, автотехническая для определения технического состояния автомобиля", - отметил Сергей Шершеневич. Собираются материалы, характеризующие личности подозреваемого и жертвы. По результатам освидетельствования в момент совершения наезда 32-летний водитель был трезв.

Управлением Следственного комитета по Гродненской области в отношении водителя автомобиля "МАЗ 5337" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В целях полного, всестороннего и объективного выяснения обстоятельств произошедшего, следователи просят граждан, ставших очевидцами дорожно-транспортного происшествия, оказать помощь в расследовании, позвонив по телефонам: 8 (0152) 72-40-53 или 102.-0-