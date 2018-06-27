Уголовное дело завели на гендиректора "Би энд Би иншуренс Ко" за незаконное получение дохода

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность завели на гендиректора страхового общества "Би энд Би иншуренс Ко", сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Прокуратурой города Минска по материалам управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность) в отношении генерального директора ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко" ("B & B Insurance Co").

С 11 апреля Министерством финансов прекращено действие лицензи на право осуществления страховой деятельности компании. "Однако в нарушение законодательства в области страхования гендиректор организовал работу по дальнейшему привлечению к страхованию автотранспортных средств новых клиентов - составлялись и подписывались дополнительные соглашения к ранее заключенным страховым полисам, - рассказали в ГУВД. - Мужчина нелегально получил доход на сумму свыше Br170 тыс. Теперь ему может грозить лишение свободы на срок до 5 лет".

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями установили почти 300 фактов принятия на страхование новых объектов сотрудниками компании.-0-