18 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах мужчина выпал из окна четвертого этажа и погиб, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел 17 января в 17.35 в одном из многоэтажных домов на улице Комсомольской. Лежащего у дома мужчину обнаружили очевидцы и вызвали милицию. Медики констатировали его смерть.

Погибшим оказался 63-летний житель этого дома. Мужчина проживал один, злоупотреблял спиртным. "Известно, что в момент происшествия дверь в квартиру была закрыта изнутри, в доме был порядок, окно было раскрытым", - отметил Сергей Дученко.

Был это суицид или мужчина случайно выпал из окна, установит следствие.-0-