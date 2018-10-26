В Барановичском районе водитель перевернувшегося грузовика со свеклой пытался скрыть ДТП

26 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе водитель перевернувшегося грузовика с сахарной свеклой пытался скрыть ДТП, сообщила БЕЛТА старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

ДТП произошло 25 октября на трассе Р99 недалеко от водохранилища Мышанка. Сообщений об инциденте в дежурную часть РОВД не поступало, однако о нем стало известно из достоверных источников. Когда сотрудники ГАИ прибыли на место происшествия, ни автомобиля, ни водителя там не оказалось. О произошедшей здесь аварии напоминали лишь остатки свеклы на обочине.

"По предварительной информации, при повороте направо на закруглении дороги водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Судя по всему, грузовик получил механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по установлению водителя и организации, которой принадлежит автомобиль", - сказала Наталья Сахарчук.

В ГАИ напомнили, что совершивший ДТП водитель не должен покидать место происшествия.-0-