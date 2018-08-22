22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе при обвале грунта погиб рабочий, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Березинский районный отдел Следственного комитета проводит доследственую проверку по факту смерти рабочего Березинского предприятия мелиоративных систем. Трагической случай произошел 21 августа в деревне Котово, где проводились работы по отводу воды на поле. "Во время укладки дренажных труб произошел обвал земли. В результате грунтом засыпало рабочего, который был в траншее на глубине 2 м. 32-летний житель Березино скончался", - рассказала Татьяна Белоног.

Следствие с участием эксперта осмотрело место происшествия. Изучается изъятая документация, касающаяся обслуживания мелиоративных систем, соблюдения правил охраны труда при земляных работах. Опрашиваются работники, должностные лица обслуживающей организации. Управлению ГКСЭ поручено проведение судебно-медицинской экспертизы по установлению точной причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.-0-