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В Березовском районе бесправник сбил мопедиста и скрылся

Происшествия 04.06.2018 | 10:11
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома

4 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе бесправник сбил мопедиста и скрылся с места аварии, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 июня около 8.40 в деревне Здитово. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Рено-Меган" находился 27-летний житель Березы, не имеющий права управления транспортными средствами категории "В". Во время обгона водитель допустил касательное столкновение с двигавшимся в попутном направлении мопедом, которым управлял 46-летний житель Белоозерска. В результате мопедист упал на проезжую часть, а водитель легковушки скрылся с места ДТП.

Пострадавшему мужчине на месте была оказана медицинская помощь. В последующем он обратился в Белоозерскую городскую больницу.

Сотрудники Березовского РОВД проводят мероприятия по установлению местонахождения водителя "Рено".-0-

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Теги
Береза, Брестская область, ДТП, травматизм
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