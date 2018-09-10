10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе сгорело 30 т соломы, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел вечером 9 сентября в 2 км от д.Малеч. Очевидцем происшествия стал проезжающий по дороге водитель. В 20.17 мужчина позвонил на линию 101 и сообщил, что в поле горит скирда соломы. Когда первые подразделения спасателей прибыли на место вызова, вся скирда была охвачена огнем. В тюках было складировано 30 т соломы укоса этого года.
Огонь на соседние скирды не распространился.
В ликвидации пожара задействовали три единицы техники МЧС, а также местного ОАО, которому принадлежала солома. Причина пожара устанавливается.-0-
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