6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове расследуется жестокое убийство местной жительницы, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о жестоком убийстве местной жительницы. Утром 3 февраля тело 38-летней женщины с многочисленными повреждениями было обнаружено на кухне квартиры, где она жила. "По подозрению в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. 6 ч. 2 ст. 139 УК), задержан 36-летний мужчина. Он официально не трудоустроен, несколько месяцев проживал с женщиной на съемной квартире", - отметила Татьяна Белоног.

Фото УСК по Минской области

Предварительно установлено, что мужчина в алкогольном опьянении накануне ночью сначала сильно избил женщину, а затем нанес ей колото-резаные и рубленые раны кухонным топором. От полученных травм она скончалась. "После он спрыгнул через окно второго этажа и убежал с места происшествия. На следующий день 36-летний подозреваемый был задержан в квартире, которую специально снял, чтобы скрыться", - рассказала Татьяна Белоног.

Следователи совместно с оперативниками и экспертами провели неотложные следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, поквартирный опрос жителей дома. Были изъяты объекты и зафиксированы следы, которые определяют локализацию полученных женщиной травм и характер обстановки в квартире. Расследование продолжается.-0-