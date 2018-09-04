В Браславском районе молния разрушила фронтон жилого дома

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молния в Браславском районе разрушила фронтон жилого дома, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Молния попала в одноэтажный жилой дом в деревне Мальки сегодня около трех ночи. "В результате произошло частичное обрушение кирпичной облицовки дома, повреждено остекление оконных проемов и разрушен фронтон. Пострадавших нет", - рассказали в МЧС.-0-